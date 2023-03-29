НАТО не видит рисков возможной атаки России на Молдавию, но продолжит следит за попытками дестабилизации ситуации в стране и усилит военную поддержку, заявил замгенсек альянса Мирча Джоанэ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TVR Info.

Он подчеркнул, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, так как ее конституция предусматривает нейтралитет. Однако альянс намерен поддерживать страну более интенсивно. При этом Джоанэ подчеркнул, что НАТО не видит непосредственной угрозы военных действий на территории государства со стороны России.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна должна больше ориентироваться на восток, а не на запад. Он также отметил, что однополярный мир близок к завершению, и на смену ему придет многополярный.