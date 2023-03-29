Гросси проехал через российский КПП у Васильевки в Запорожской области

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси проехала через российский КПП у города Васильевки в Запорожской области по пути из Киева на Запорожскую АЭС, передает корреспондент ТАСС.

О своих планах посетить Запорожскую АЭС Гросси объявил 25 марта. Позже советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил ТАСС, что визит состоится 29 марта, а вместе с ним пройдет и очередная ротация инспекторов МАГАТЭ, которая в последний раз была задержана почти на месяц по вине Департамента безопасности ООН. Сам Гросси заявил, что хочет лично проверить, как изменилась ситуация с его прошлого посещения станции 1 сентября 2022 года. 27 марта глава МАГАТЭ побывал на Днепровской ГЭС, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 22 марта Гросси заявлял, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС уже не рассматривается, речь идет о прекращении боевых действий в районе станции.