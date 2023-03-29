В Иране оценили роль России на переговорах по восстановлению ядерной сделки

Москва сыграла важную роль на последнем раунде переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в ходе своего визита в Москву для переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает агентство IRNA.

По его словам, дверь для возобновления переговоров о ядерной сделке открыта.

«Одна из тем наших переговоров с господином Лавровым — СВПД и возврат сторон к исполнению своих обязательств. Москва сыграла важную роль на последнем раунде переговоров Ирана с группой «четыре плюс один» (РФ, КНР, Великобритания, Франция, ФРГ — прим. ТАСС) в Вене», — отметил глава иранского внешнеполитического ведомства.

По его словам, МИД России продолжает прилагать усилия по возвращению сторон к соблюдению положений СВПД.

Он также подчеркнул, что сотрудничество между Ираном и Россией в оборонной сфере не направлено против третьей стороны.

22 марта Иран, Франция, Германия и Британия провели переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий («ядерной сделке») в Осло,

Уточняется, что в переговорах участвовали дипломаты МИД Англии, Франции и Германии, а также замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора. От Ирана на переговорах принимал участие замминистра иностранных дел Али Багери Кяни.

Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что страны Запада смирились с наличием у республики ядерной программы.