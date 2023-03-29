В НАТО оценили риски атаки России на Молдавию

«Я говорил и повторяю, мы не видим риска скорого военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации», — отметил он, подчеркнув, что военно-политический блок намерен усилить военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.