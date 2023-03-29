В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

В НАТО оценили риски атаки России на Молдавию

Lenta.ruиещё 1

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Североатлантический альянс не видит рисков возможной атаки России на Молдавию, однако следит за попытками дестабилизации ситуации в стране. Такую оценку он дал в интервью телеканалу TVR Info.

В НАТО оценили риски атаки России на Молдавию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я говорил и повторяю, мы не видим риска скорого военного нападения на Республику Молдова со стороны Российской Федерации», — отметил он, подчеркнув, что военно-политический блок намерен усилить военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.

27 марта в Молдавии начались военные учения подразделений спецназа совместно со странами НАТО. Тренировочные маневры, направленные на совместную подготовку и обмен опытом между военнослужащими молдавского, румынского, американского и британского спецназа, продлятся до 7 апреля

В мире,Мирча Джоанэ,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий