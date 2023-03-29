Бывший госсекретарь США приедет на Украину

Бывший госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 3 апреля. Эти сообщения прозвучали на фоне заявлений о том, что он планирует баллотироваться на пост президента страны, пишет Politico.

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Тем самым Помпео хочет продемонстрировать поддержку Украине и отстоять позицию, отличную от мнения бывшего президента США Дональда Трампа и возможного соперника экс-госсекретаря на выборах, губернатора Флориды Рона Десантиса.