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1 час назад

Бывший госсекретарь США приедет на Украину

Lenta.ruиещё 3

Бывший госсекретарь США Майк Помпео посетит Украину 3 апреля. Эти сообщения прозвучали на фоне заявлений о том, что он планирует баллотироваться на пост президента страны, пишет Politico.

Бывший госсекретарь США приедет на Украину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тем самым Помпео хочет продемонстрировать поддержку Украине и отстоять позицию, отличную от мнения бывшего президента США Дональда Трампа и возможного соперника экс-госсекретаря на выборах, губернатора Флориды Рона Десантиса.

Пока не известно, встретится ли экс-госсекретарь с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В мире,Рон Десантис,Владимир Зеленский,Дональд Трамп,
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