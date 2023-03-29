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34 минуты назад

Трамп рассказал о подарке Меркель из-за строительства «Северного потока-2»

Никита Бородкин

Бывший президент США Дональд Трамп подарил экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белый флаг как символ «капитуляции» перед Россией из-за строительства «Северного потока-2». Как сообщает «Лента.ру», об этом политик заявил в интервью Fox News.

Трамп рассказал о подарке Меркель из-за строительства «Северного потока-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Трампа, Меркель не поняла значения его подарка. Он подчеркнул, что предупреждал Берлин об опасности закупки такого объема энергоносителей из России, однако тогда немцы не восприняли его слова всерьез.

«Они подумали, что это было так смешно, когда я сказал: "Германия не должна была заключать сделку с Россией по "Северному потоку-2". По трубопроводу, снабжающему их энергией. Они больше не смеются», — подчеркнул экс-президент.

Напомним, что в том же интервью Трамп признался, что у него была дружеская беседа с президентом России Владимиром Путиным по поводу начала специальной военной операции. По его словам, при нем российский лидер якобы понимал, что нельзя начинать боевые действия на Украине.

В мире,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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