Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и Киево-Печерской лавры защитой общества от религиозных манипуляций. Соответствующее видеообращение размещено в среду вечером в его Telegram-канале.

"Сегодня сделан еще один шаг к укреплению духовной независимости нашего государства", - утверждает президент.

Согласно его версии, эта мера направлена на защиту общества от "московских манипуляторов религией".

Зеленский также назвал Украину "территорией самой большой религиозной свободы" в этой части Европы.

10 марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и предписала монахам покинуть ее до 30 марта. Наместник лавры митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать монастырь. Утром в среду руководство музея-заповедника уведомило, что священнослужители и монахи УПЦ должны покинуть лавру до 23:59 мск.

Также в среду раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) назначила собственного "наместника" (помощника настоятеля) лавры - перебежчика из УПЦ архимандрита Авраамия (Лотыша). Вслед за этим УПЦ запретила архимандрита в служении.