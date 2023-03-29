Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и Киево-Печерской лавры защитой общества от религиозных манипуляций. Соответствующее видеообращение размещено в среду вечером в его Telegram-канале.
"Сегодня сделан еще один шаг к укреплению духовной независимости нашего государства", - утверждает президент.
Согласно его версии, эта мера направлена на защиту общества от "московских манипуляторов религией".
Зеленский также назвал Украину "территорией самой большой религиозной свободы" в этой части Европы.
10 марта дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" сообщила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и предписала монахам покинуть ее до 30 марта. Наместник лавры митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать монастырь. Утром в среду руководство музея-заповедника уведомило, что священнослужители и монахи УПЦ должны покинуть лавру до 23:59 мск.
Также в среду раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) назначила собственного "наместника" (помощника настоятеля) лавры - перебежчика из УПЦ архимандрита Авраамия (Лотыша). Вслед за этим УПЦ запретила архимандрита в служении.
В 2018 году в Киеве из двух раскольнических церковных структур была создана ПЦУ, которая получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Ни УПЦ, ни Русская православная церковь не признают канонического статуса этой религиозной организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической УПЦ. Глава ПЦУ Епифаний еще в 2018 году заявлял о намерениях занять Киево-Печерскую лавру. 7 января он провел рождественскую службу в Успенском соборе этого монастыря, где ранее проходили богослужения УПЦ.