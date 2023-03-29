Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзиньпина в Киев через свое интервью Associated Press. Зеленский заявил, что их последний разговор состоялся еще до февраля 2022 года.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. <…> За весь этот год, уже больше года, у меня не было [контактов с Си - прим.ред.]», - подчеркнул украинский президент.

В конце февраля Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

20-22 марта Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом. Одной из тем его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стал украинский кризис.

По итогам встречи Путин заявил, что РФ с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что план Пекина обсуждаем, а Россия всегда открыта к переговорам.