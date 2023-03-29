В Турции предупредили США о последствиях американской политики

Соединенные Штаты, которые считают себя «Американской империей», рухнут, как это было с Древним Римом, сообщает Yeni Safak.

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Как пишет турецкая газета, США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. Даже спустя два десятилетия после вторжения в Ирак Вашингтон, начавший эту войну, не сожалеет о содеянном. Американским политикам нужно было оправдание для вторжения, и им послужило обвинение в том, что Багдад имеет оружие массового поражения. Позже выяснилось, что это оправдание было сфабриковано. Джордж Буш-младший, занимавший тогда пост главы Белого дома и окружавшие его знали, что у Ирака нет этого оружия.

Когда Ирак был захвачен, нынешний президент США Джо Байден был председателем комитета по иностранным делам в Сенате. Его поддержка значительно облегчила руку Буша. Байден также поддержал ложь президентской администрации, заявив: «Это оружие должно быть отобрано у Саддама Хусейна или отстранено от власти». Якобы мир, который своим вторжением Америка хотела привнести в Ирак, на самом деле его разрушил.