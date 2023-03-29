Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает давление извне

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отверг совет американского лидера Джо Байдена, сообщает ТАСС.

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Президент Соединенных Штатов выразил мнение, что Иерусалиму необходимо отказаться от судебной реформы, из-за которой в Израиле прошли массовые протесты оппозиционных властей. Как заявил премьер-министр, Израиль — суверенная страна, что позволяет ей принимать решения, руководствуясь волей своих граждан, а не основываться на давлении из-за рубежа, даже «со стороны самых лучших друзей».

Нетаньяху отметил, что очень ценит личные отношения с Байденом и дружеские связи, возникшие между двумя странами, однако правительство Израиля будет и далее проводить внутри страны такие реформы, которые посчитает необходимыми. Премьер указал, что знаком с действующим президентом США более 40 лет и дорожит его многолетней приверженности Израилю. При этом альянс между Иерусалимом и Вашингтоном Нетаньяху назвал нерушимым, который всегда справляется с возникающими разногласиями.