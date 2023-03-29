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28 минут назад

Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает давление извне

Елена Прошина

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отверг совет американского лидера Джо Байдена, сообщает ТАСС.

Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает давление извне
Фото: ТАССТАСС

Президент Соединенных Штатов выразил мнение, что Иерусалиму необходимо отказаться от судебной реформы, из-за которой в Израиле прошли массовые протесты оппозиционных властей. Как заявил премьер-министр, Израиль — суверенная страна, что позволяет ей принимать решения, руководствуясь волей своих граждан, а не основываться на давлении из-за рубежа, даже «со стороны самых лучших друзей».

Нетаньяху отметил, что очень ценит личные отношения с Байденом и дружеские связи, возникшие между двумя странами, однако правительство Израиля будет и далее проводить внутри страны такие реформы, которые посчитает необходимыми. Премьер указал, что знаком с действующим президентом США более 40 лет и дорожит его многолетней приверженности Израилю. При этом альянс между Иерусалимом и Вашингтоном Нетаньяху назвал нерушимым, который всегда справляется с возникающими разногласиями.

Ранее американский лидер в общении с представителями СМИ в Белом доме заявил, что выступает против судебной реформы в Израиле. Он понадеялся, что премьер этой страны откажется от этой инициативы.

В мире,Джозеф Байден,Биньямин Нетаньяху,
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