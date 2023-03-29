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1 час назад

Байден заявил о взятии властями под контроль банковского кризиса в США

Lenta.ruиещё 5

Американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США пока не закончился, подчеркнув, что власти смогли взять ситуацию под контроль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Байден заявил, что банковский кризис в США еще не закончился
Фото: ТАССТАСС

Глава государства подчеркнул, что трудности в банковском секторе продолжаются, отметив, что Белый дом внимательно следит за развитием событий.

По словам Байдена, которые приводит агентство Bloomberg, его администрация сделала все возможное для того, чтобы страна могла справиться с банковским кризисом. «Я уверен, что все налаживается. Рынки, кажется, реагируют», — заявил он.

Ранее американский обозреватель Фарид Закария предсказал серьезный кризис и обрушение экономики США из-за ослабления доллара на глобальном рынке. По его словам, необычным является то, что на фоне финансового кризиса американская валюта не укрепляется, как это было раньше, а ослабевает.

В мире,Фарид Закария,Джозеф Байден,
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