США получили более 180 жалоб на нарушения при оказании помощи Украине

Вашингтонская администрация получила за последние несколько месяцев более 180 жалоб, касающихся нецелевого использования американской помощи Украине, но пока не выявила серьезных нарушений. Об этом говорится в докладе, распространенном во вторник аппаратами генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

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Указанные ведомства осуществляют надзор за тем, как используется на Украине поступающая помощь США. В январе текущего года они распространили информацию о линии связи, которой можно воспользоваться, чтобы анонимно сообщить о нарушениях.

К 1 марта текущего года аппараты генеральных инспекторов трех ведомств "получили по горячей линии 189 связанных с помощью Украине жалоб, включая утверждения со стороны граждан Украины относительно возможных нарушений в стране". В связи с сообщениями были начаты разбирательства, однако они пока не позволили выявить "значимых растрат, мошенничества или злоупотреблений", указывается в документе.