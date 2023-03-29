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1 час назад

США получили более 180 жалоб на нарушения при оказании помощи Украине

ТАССиещё 1

Вашингтонская администрация получила за последние несколько месяцев более 180 жалоб, касающихся нецелевого использования американской помощи Украине, но пока не выявила серьезных нарушений. Об этом говорится в докладе, распространенном во вторник аппаратами генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

США получили более 180 жалоб на нарушения при оказании помощи Украине
Фото: РИА Новости РИА Новости

Указанные ведомства осуществляют надзор за тем, как используется на Украине поступающая помощь США. В январе текущего года они распространили информацию о линии связи, которой можно воспользоваться, чтобы анонимно сообщить о нарушениях.

К 1 марта текущего года аппараты генеральных инспекторов трех ведомств "получили по горячей линии 189 связанных с помощью Украине жалоб, включая утверждения со стороны граждан Украины относительно возможных нарушений в стране". В связи с сообщениями были начаты разбирательства, однако они пока не позволили выявить "значимых растрат, мошенничества или злоупотреблений", указывается в документе.

В докладе уточняется, что Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около $113 млрд. Основная часть содействия Киеву Вашингтон оказывает по линии Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

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