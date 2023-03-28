Опубликовано видео, на котором Байдена инструктируют перед выступлением

В интернет попало видео, на котором президента США Джо Байдена инструктирует организатор выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Видео появилось в Twitter Национального комитета Республиканской партии.

На видео можно увидеть, как организатор выступления рассказывает Байдену детали мероприятия.

«Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя», – объяснил организатор.

«Я буду стоять на своей синей метке», – подтвердил Байден.