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39 минут назад

Опубликовано видео, на котором Байдена инструктируют перед выступлением

Елена Прошина

В интернет попало видео, на котором президента США Джо Байдена инструктирует организатор выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. Видео появилось в Twitter Национального комитета Республиканской партии.

На видео можно увидеть, как организатор выступления рассказывает Байдену детали мероприятия.

«Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там внизу стоят работники. Вы должны встать на синюю метку слева. Ваша метка синяя», – объяснил организатор.

«Я буду стоять на своей синей метке», – подтвердил Байден.

Ранее Джо Байден выступил с обращением из-за стрельбы в частной христианской школе в Нэшвилле. Свою речь он начал с шутки про мороженое.

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