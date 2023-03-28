Делегация РФ в Женеве заявила, что США и НАТО несут наибольшую угрозу миру

Дальнейшее вовлечение США, Великобритании и Франции в вооруженную конфронтацию на Украине ведет к прямому столкновению ядерных держав. Об этом заявила во вторник на пленарном заседании Конференции по разоружению (КР) в Женеве российская делегация, подчеркнувшая, что США и НАТО несут наиболее острую угрозу миру из-за развязанной ими прокси-войны против России.

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"Мы считаем, что наиболее острую угрозу миру и безопасности, чреватую масштабным ядерным конфликтом, несут США и ядерный блок НАТО из-за развязанной ими прокси-войны, в том числе посредством инициированного и раздуваемого ими кризиса на Украине и вокруг нее", - отметил в выступлении на заседании представитель делегации РФ Денис Жуйков. "Дальнейшее вовлечение США, Великобритании и Франции в вооруженную конфронтацию на Украине ведет к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями", - предупредил дипломат.

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В Москве убеждены, что продолжение курса НАТО на дальнейшее приближение военных сил и инфраструктуры альянса к границам Союзного государства России и Белоруссии ведет к "эскалации военно-политической напряженности в Европе, созданию новых разделительных линий". При этом особую тревогу, подчеркнул Жуйков, вызывает сохранение противоречащей положениям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) практики так называемых "совместных ядерных миссий", а также призывы в отдельных странах блока к размещению ядерного оружия и созданию объектов ядерной инфраструктуры на его восточном фланге, то есть непосредственно на рубежах Союзного государства.

Представитель делегации РФ назвал США "главным подстрекателем и инициатором международных конфликтов". Это безответственное поведение, сказал он, подкрепляется "новыми доктринальными установками Вашингтона", который, согласно последней редакции Обзора ядерной политики, опубликованного в октябре 2022 года, "повысил роль ядерного оружия для сценариев ведения боевых действий, вводя по сути безразмерный критерий для его применения".