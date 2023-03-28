В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
37 минут назад

Белый дом прокомментировал решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

Lenta.ru

Вашингтон пока не наблюдает свидетельств размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Белый дом отреагировал на решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он прокомментировал решение российского президента Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии. Как уточнил Кирби, Соединенные Штаты не намерены вдаваться в гипотетические сценарии в случае развертывания таких вооружений.

По мнению представителя Белого дома, с начала специальной военной операции (СВО) Россия ведет «безрассудную и безответственную» риторику касательно ядерного оружия и оружия массового уничтожения.

«Мы не видели каких-либо движений со стороны Путина в плане действий, которые он обещал предпринять», — подчеркнул он.

Ранее Путин пообещал, что хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии будет построено к 1 июля.

В мире,Джон Кирби,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий