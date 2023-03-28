СМИ: Берлускони ищет дом с бункером на случай ядерной войны

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони начал поиски дома с бункером на случай ядерной войны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на туринскую газету La Stampa.
Отмечается, что инициатором поиска нового жилья является молодая возлюбленная Берлускони — 33-летняя депутат национального парламента Марта Фашина. Год назад 86-летний премьер сыграл с ней «символическую свадьбу».
Фашина объяснила такое решение опасениями, что «ядерный сценарий» уже близко и если они хотят спастись от ядерной волны, которая «может возникнуть в результате атаки в Англии», то им необходим дом с бомбоубежищем. Кроме того некоторые источники утверждают, что видели в резиденции Берлускони «список людей», которые «должны быть спасены» при таком развитии событий. Однако кто именно в него входит не уточняется.
Ранее стало известно, что Берлускони госпитализировали в больницу из-за жалоб на боли. На данный момент его обследуют и уже завтра, 29 марта, он может вернуться домой.