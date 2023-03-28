СМИ: Берлускони ищет дом с бункером на случай ядерной войны

Фашина объяснила такое решение опасениями, что «ядерный сценарий» уже близко и если они хотят спастись от ядерной волны, которая «может возникнуть в результате атаки в Англии», то им необходим дом с бомбоубежищем. Кроме того некоторые источники утверждают, что видели в резиденции Берлускони «список людей», которые «должны быть спасены» при таком развитии событий. Однако кто именно в него входит не уточняется.