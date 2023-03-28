Стало известно об отношении Байдена к расследованиям по «Северным потокам»

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден полностью доверяет трём расследованиям диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток», которые ведутся странами Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Кирби сделал отвечая на вопрос о том, не планирует ли США заняться расследованиями самостоятельно. По словам координатора, текущих расследований достаточно для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

«Есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно», – сказал он.

Кирби также добавил, что Вашингтон собирается подождать результатов расследований и проанализировать полученные результаты.