США опровергли проведение собственного расследования подрыва «Северных потоков»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби опроверг любые сообщения о проведении США собственного расследования подрыва «Северных потоках», отметив, что американский президент Джо Байден не давал подобного поручения, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время три европейские страны проводят свои расследования инцидента с газопроводами. По его словам, Байден уверен, что уверен в том, что их проведут достаточно тщательно.

«Мы дождемся завершения этих расследований, посмотрим, каковы результаты», — добавил представитель американской администрации.