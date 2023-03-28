Экс-канцлер Германии Ангела Меркель получит в апреле орден "За заслуги перед ФРГ", а именно, его особую степень - Большой крест в специальном исполнении. Как сообщило во вторник агентство DPA, до сих пор конкретно этой награды были удостоены лишь Конрад Аденауэр (канцлер в 1949-1963 годах) и Гельмут Коль (канцлер в 1982-1998 годах).

Церемония награждения пройдет 17 апреля в президентском дворце Бельвю. Орден вручит глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер. Как ожидается, будут участвовать ряд министров, с которыми Меркель работала, будучи канцлером. Из нынешнего руководства Христианско-демократического союза, членом которого она является, на мероприятие не приглашен никто.

Более высокая награда - Особая степень Большого креста, но из немецких политиков ее автоматически получают лишь президенты по окончании срока полномочий. Также она вручается иностранным политикам.

Меркель занимала пост с 2005 по 2021 годы - 5 870 дней, больше нее на этой должности проработал лишь Коль. На период ее работы во главе правительства пришелся финансовый кризис в еврозоне - ряд наблюдателей в ФРГ считают, что именно жесткая позиция экс-канцлера по строгим бюджетным правилам для Греции помогла тогда избежать краха валютного союза. В ходе миграционного кризиса в ЕС в 2015 году она решила открыть границы для сирийских беженцев, спровоцировав тем самым рост правых настроений в стране. Пандемию коронавируса в 2020 году, как считают некоторые эксперты, ФРГ преодолела при Меркель лучше других стран Евросоюза.

В 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем при участии Меркель были заключены минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. В декабре прошлого года в интервью германской газете Zeit она назвала заключение минских соглашений "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее".