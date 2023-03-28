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24 минуты назад

Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ

ТАСС

Православная церковь в Америке выступает с осуждением преследования Украинской православной церкви (УПЦ) и готова оказать ей поддержку имеющимися в ее распоряжении средствами. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении предстоятеля Православной церкви в Америке митрополита Тихона.

Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Признавая законные нужды государств по обеспечению своей безопасности, особенно во время войны, мы также осуждаем ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине и особенно осуждаем любое всеобщее преследование Украинской православной церкви под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия", - заявил митрополит.

"Мы вновь заверяем митрополита Онуфрия, священнослужителей и украинских верующих, которые со всех сторон окружены бедами, что Православная церковь в Америке готова поддержать Украинскую православную церковь нашими молитвами и любыми иными средствами в нашем распоряжении", - добавил он.

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