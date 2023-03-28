Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ

"Признавая законные нужды государств по обеспечению своей безопасности, особенно во время войны, мы также осуждаем ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине и особенно осуждаем любое всеобщее преследование Украинской православной церкви под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия", - заявил митрополит.