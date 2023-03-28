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25 минут назад

Украинцы рассказали о незаконно сбежавших из страны мужчинах

Lenta.ru

У 21 процента украинцев среди друзей или родственников есть мужчины, незаконно сбежавшие из страны после начала специальной военной операции (СВО). Данные о миграционной ситуации на Украине опубликованы на сайте Украинского института будущего.

Украинцы рассказали о незаконно сбежавших из страны мужчинах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании также говорится, что 29 процентов опрошенных уверены в возвращении уехавших друзей и знакомых на Украину, «потому что они сами об этом говорят». 44 процента считают, что они «наверное, вернутся», если на Украине будет безопасно, 15 процентов — вряд ли вернутся, 2 процента — не вернутся точно, 10 процентов не смогли ответить на этот вопрос.

Среди причин для возможного возвращения опрошенные чаще всего называли родственные связи, привычный образ жизни, наличие работы и безопасность. Менее трети опрошенных указали среди причин для возвращения патриотизм.

Ранее украинка рассказала Telegraph о британской программе «Дома для Украины». Она отметила, что тысячи украинцев быстро присоединились к этой схеме, полагая, что они направляются в «сливки Европы», однако в реальности беженцы оказались втянуты в «бумажную волокиту» и потеряли уверенность в своем будущем.

На Украине мужчинам призывного возраста запретили покидать территорию страны, порядок выезда в условиях военного положения регулируется указом президента Владимира Зеленского.

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