Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле в Милане. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, 86-летнего Берлускони госпитализировали 27 марта. Премьер пожаловался на боли и самостоятельно обратился в больницу. На данный момент он проходит необходимые обследования. Предполагается, что Берлускони могут выписать уже завтра, 29 марта.
В Corriere della Sera отметили, что за последние годы премьер неоднократно оказывался в больнице. Последний раз его госпитализировали в январе 2022 года из-за инфекции мочевыводящих путей.