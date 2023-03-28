По данным издания, 86-летнего Берлускони госпитализировали 27 марта. Премьер пожаловался на боли и самостоятельно обратился в больницу. На данный момент он проходит необходимые обследования. Предполагается, что Берлускони могут выписать уже завтра, 29 марта.