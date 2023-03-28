Австрийская партия планирует протест против выступления Зеленского

Лидер партии Герберт Кикль заявил, что выступление Зеленского «не имеет ничего общего с австрийским нейтралитетом» и является подтверждением того, что все другие партии страны отказались от нейтральной позиции.

«Это означает, что президенту воюющей нации предоставляют в распоряжение зал Национального совета нейтральной страны, чтобы он мог с трибуны заявить международной общественности о своей позиции – позиции воюющей стороны», – считает Кикль.

При этом политик считает, что подобное не должно быть разрешено и для лидеров других стран, которые участвуют в конфликтах. Кикль добавил, что для такого рода обращений есть множество других площадок, но в австрийском парламенте подобное недопустимо.