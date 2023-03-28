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32 минуты назад

На Украине подожгли храм УПЦ

Lenta.ru

В Тернопольской области Украины подожгли храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале УПЦ.

На Украине подожгли храм УПЦ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В ночь на 28 марта 2023 года был совершен поджог храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кордышев Шумского благочиния Тернопольской епархии», — сказано в сообщении.

Уточняется, на месте поджога были обнаружены предметы, с помощью которых его совершили.

Согласно заявлению, в алтарной части храма разбили окно, через него в здание забросили воспламеняющееся вещество. В УПЦ напомнили, что это не первый случай поджога. В июне 2022 года подожгли Владимирский храм на Сиховском массиве во Львове, отмечается в сообщении.

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