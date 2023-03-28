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35 минут назад

Политику Зеленского сравнили с антиутопией Оруэлла

Lenta.ruиещё 2

Политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает события антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла «1984», заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Выпуск опубликован на его YouTube-канале.

Политику Зеленского сравнили с антиутопией Оруэлла
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в стране наблюдается абсолютная цензура, а также сокрытие информации, как в описываемом в романе государстве. Из-за взятого Зеленским курса на укрепление своей власти Украина движется к диктатуре, заявил Соскин, отметив, что в ближайшем будущем вряд ли будут позитивные сдвиги.

Также спикер указал на демографические проблемы в стране. Соскин пояснил, что власти скрывают численность населения страны, в то время как «катастрофа только укореняется».

Ранее экс-советник обвинил Зеленского и правительство Украины в неоправданных жертвах жизнями украинцев ради собственной выгоды. При этом, несмотря на человеческие потери, чиновники продолжают вести роскошный образ жизни.

В мире,Олег Соскин,Владимир Зеленский,Джордж Оруэлл,Леонид Кучма,Правительство Украины,
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