Политику Зеленского сравнили с антиутопией Оруэлла

По его словам, в стране наблюдается абсолютная цензура, а также сокрытие информации, как в описываемом в романе государстве. Из-за взятого Зеленским курса на укрепление своей власти Украина движется к диктатуре, заявил Соскин, отметив, что в ближайшем будущем вряд ли будут позитивные сдвиги.