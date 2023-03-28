СМИ: США находятся в состоянии холодной войны с Китаем

США находятся в состоянии новой холодной войны с Китаем, и этот противник опаснее, чем был Советский Союз. Об этом говорится в докладе стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

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В фонде указывают, что Соединенные Штаты должны предпринять несколько шагов, чтобы защитить себя от экономических, военных и культурных «усилий Китая по вытеснению американского лидерства».

«Независимо от того, признают это политики и эксперты в Вашингтоне или нет, Соединенные Штаты ведут новую холодную войну с КНР, противником, еще более способным и опасным, чем был Советский Союз на пике своего могущества», — отметил президент Heritage Foundation Кевин Робертс в предисловии к докладу.

В докладе отмечается, что важнейшие цепочки поставок, от жизненно важных редкоземельных элементов до ключевых фармацевтических продуктов, остаются в значительной степени или полностью зависимыми от КНР.

«Пандемия COVID-19 показала, насколько экономика США зависит от КНР в отношении товаров и услуг первой необходимости», — отметили в фонде.

Аналитики также подчеркивают, что Китай «работает на территории США, чтобы подорвать американскую культуру, утвердившись в университетских городках и в городах США, где китайские власти стремятся регулировать деятельность американцев китайского происхождения». В докладе делается вывод, что двусторонние отношения «все больше носят все признаки холодной войны».

Ранее бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер предупредил, что вторая холодная война станет опаснее первой.