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Heritage Foundation: США находятся в состоянии холодной войны с Китаем

США находятся в состоянии новой холодной войны с Китаем, и этот противник опаснее, чем был Советский Союз. Об этом говорится в докладе стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

СМИ: США находятся в состоянии холодной войны с Китаем
© Газета.Ru

В фонде указывают, что Соединенные Штаты должны предпринять несколько шагов, чтобы защитить себя от экономических, военных и культурных «усилий Китая по вытеснению американского лидерства».

«Независимо от того, признают это политики и эксперты в Вашингтоне или нет, Соединенные Штаты ведут новую холодную войну с КНР, противником, еще более способным и опасным, чем был Советский Союз на пике своего могущества», — отметил президент Heritage Foundation Кевин Робертс в предисловии к докладу.

В докладе отмечается, что важнейшие цепочки поставок, от жизненно важных редкоземельных элементов до ключевых фармацевтических продуктов, остаются в значительной степени или полностью зависимыми от КНР.

«Пандемия COVID-19 показала, насколько экономика США зависит от КНР в отношении товаров и услуг первой необходимости», — отметили в фонде.

Аналитики также подчеркивают, что Китай «работает на территории США, чтобы подорвать американскую культуру, утвердившись в университетских городках и в городах США, где китайские власти стремятся регулировать деятельность американцев китайского происхождения». В докладе делается вывод, что двусторонние отношения «все больше носят все признаки холодной войны».

Ранее бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер предупредил, что вторая холодная война станет опаснее первой.

Обозреватель Кэтлин Браш в статье для издания American Thinker заявила, что администрация США неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит Соединенные Штаты в проигрышное положение. Она предрекла неизбежное поражение Соединенных Штатов «во второй холодной войне».

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