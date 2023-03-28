В ряде крупных городов Франции снова проходят акции протеста против новой пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканал RT.

Люли вышли на улицы в Ренне, Генгане, Марселе. Рабочие заблокировали железнодорожные пути Лионского вокзала.

В Париже также проходит акция.

Молодежный лидер партии Жан-Люка Меланшона «Непокорная Франция» Орельен Ле Кок заявил агентству РИА Новости, что акции продолжатся до тех пор, пока пенсионная реформа не будет отменена. По словам активиста, президент Франции Эманнуэль сейчас находится на грани срыва, и это видно по отмене визита в страну короля Великобритании.

Новая Пенсионная реформа во Франции предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов в целях обеспечения финансового баланса социальной системы.

Власти приняли реформу в обход парламента и под ответственность правительства. Такое решение вызвал широкий резонанс в обществе. Представители профсоюзов и оппозиционных политических партий призвали граждан к продолжению забастовок по всей стране.