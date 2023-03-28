Посла Норвегии вызвали в МИД Грузии из-за премии Саакашвили

Посла Норвегии в Грузии Хелену Санд Андерсен вызвали в МИД Грузии после награждения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили премией имени Сьюра Линдебрекке – сооснователя консервативной партии Норвегии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

«Посол Норвегии находился в Министерстве иностранных дел Грузии. Его вызвало само министерство», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что члены семей погибших при правительстве экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят акцию протеста возле посольства Норвегии. По словам протестующих, премия в области демократии и прав человека, которую получил Саакашвили, стала для них оскорблением. Собравшиеся жали встречи с послом Норвегии и его заявления о том, что врученная Саакашвили награда не является официальной позицией страны.