На бывшего президента Молдавии завели новое дело

В Молдавии завели новое уголовное дело на бывшего президента Игоря Додона, его жену и семейного врача за изготовление фальшивой медицинской справки. Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура республики.

В заявлении сообщается, что Додон представил суду «ложный официальный документ», на основании которого рассчитывал получить разрешение на выезд в Румынию для лечения несовершеннолетнего сына от последствий COVID-19. Cупруга бывшего президента, по информации ведомства, с той же целью передала медицинский документ через адвокатов в Антикоррупционную прокуратуру.

Согласно положениям Уголовного кодекса Молдавии, такое правонарушение может наказываться штрафом в размере от 27,5 до 47,5 тысячи леев (от 1,5 до 2,5 тысячи долларов), неоплачиваемым трудом на благо общества или лишением свободы на срок до пяти лет.