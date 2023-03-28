Зеленский посетил Ахтырку в граничащей с Россией Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Ахтырку, расположенный в Сумской области, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал Zelenskiy/Official Телеграм-канал Zelenskiy/Official

Он выступил с обращением перед местными жителями и военнослужащими, вручил им знаки почета за защиту города. Решением президента Ахтырке присвоено звание города-героя.

Также украинский лидер посетил город Тростянец в Ахтырском районе Сумской области. Там он также вручил награды жителям и военнослужащим.

Ранее Зеленский побывал в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В Офисе президента уточнили, что украинский президент побывал в Херсоне и селе Посад-Покровском на границе Херсонской и Николаевской областей.

27 марта Зеленский рассказал, что побывал на позициях украинских войск в подконтрольной Киеву части Запорожской области и в городе Никополь в Днепропетровской области.