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48 минут назад

Глава Евросовета заявил о готовности ЕС продолжить оказывать помощь Молдавии

ТАССиещё 1

Европейский союз предоставил Молдавии более €1 млрд помощи и готовит новый пакет поддержки для республики. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции по итогам прошедших во вторник его переговоров с президентом Молдавии Майей Санду.

Глава Евросовета заявил о готовности ЕС продолжить оказывать помощь Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Европейский союз солидарен с гражданами Молдавии, которые переживают непростой период. За истекший год мы предоставили Молдавии помощь в €1 млрд. Ожидается, что летом Европейская комиссия представит новый пакет помощи для республики. Мы продолжим развивать инструменты поддержки, включая политическую и макрофинансовую", - сказал Мишель.

Глава Евросовета прибыл во вторник в Кишинев, кроме Санду у него запланированы встречи со спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. В центре переговоров будут актуальные вопросы сотрудничества Молдавии с ЕС, в частности речь пойдет о предоставлении помощи республике, будет обсуждаться работа в Молдавии гражданской миссии ЕС по безопасности и обороне, которая должна помочь Кишиневу укрепить способность противостоять гибридным угрозам. Также стороны обсудят подготовку саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Кишиневе 1 июня. Накануне Шарль Мишель провел переговоры в Бухаресте, на которых обсудил с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом вопросы, связанные с предоставлением помощи Молдавии в области безопасности.

В мире,Майя Санду,Дорин Речан,Игорь Гросу,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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