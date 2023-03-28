Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД после присуждения премии Саакашвили

Посол Норвегии в Тбилиси Хелен Санд вызвана в МИД в связи с присуждением экс-президенту Грузии в Осло премии имени Сьюра Линдебрекке за достижения в области демократии и прав человека. Об этом во вторник сообщил телеканал "Рустави-2".

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Как отмечается, дипломат уже покинула МИД, не дав комментариев журналистам.

Саакашвили был награжден норвежской премией 25 марта. На церемонии вручения в Осло ее передали матери бывшего президента Гиули Аласании и сыну Николозу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что награждение Саакашвили равносильно передаче премии норвежскому террористу Андерсу Брейвику, жертвами которого стали более 70 человек.