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23 минуты назад

Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД после присуждения премии Саакашвили

ТАСС

Посол Норвегии в Тбилиси Хелен Санд вызвана в МИД в связи с присуждением экс-президенту Грузии в Осло премии имени Сьюра Линдебрекке за достижения в области демократии и прав человека. Об этом во вторник сообщил телеканал "Рустави-2".

Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД после присуждения премии Саакашвили
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается, дипломат уже покинула МИД, не дав комментариев журналистам.

Саакашвили был награжден норвежской премией 25 марта. На церемонии вручения в Осло ее передали матери бывшего президента Гиули Аласании и сыну Николозу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что награждение Саакашвили равносильно передаче премии норвежскому террористу Андерсу Брейвику, жертвами которого стали более 70 человек.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию за день до муниципальных выборов в октябре 2021 года, после чего был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он обвиняется в нескольких уголовных преступлениях, в том числе организации убийства в 2006 году банкира Сандро Гиргвлиани. Тбилисский городской суд 6 февраля этого года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья.

В мире,Ираклий Гарибашвили,
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