Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности

Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства (ВГС), которое состоится в апреле, обсудят вопросы безопасности в контексте недружественного международного окружения. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии. Он отметил, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории закончат 1 июля. Представителю Кремля задали вопрос о том, планируется ли обсуждение этой инициативы в ходе саммита.
«Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — цитирует ТАСС Пескова.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил ввести санкции в случае размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. В ответ на это Песков заявил, что введение ограничительных мер не повлияет на планы Москвы