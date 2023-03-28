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1 час назад

Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности

Парламентская газетаиещё 4

Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства (ВГС), которое состоится в апреле, обсудят вопросы безопасности в контексте недружественного международного окружения. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Ранее Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие РФ в Белоруссии. Он отметил, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории закончат 1 июля. Представителю Кремля задали вопрос о том, планируется ли обсуждение этой инициативы в ходе саммита.

«Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — цитирует ТАСС Пескова.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил ввести санкции в случае размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. В ответ на это Песков заявил, что введение ограничительных мер не повлияет на планы Москвы

В мире,Жозеп Боррель,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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