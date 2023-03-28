Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят вопросы безопасности

«Повестка дня ВГС прежде всего, конечно же, фокусируется на текущих актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. Но при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью. Тем более тема в связи с известными событиями, в связи с недружественным окружением наших стран является весьма актуальной», — цитирует ТАСС Пескова.