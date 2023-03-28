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Париж задумал передать Киеву «Миражи»

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Украина может получить около 40 истребителей Mirage 2000, которые Париж планирует закупить у ОАЭ, также возможны закупки у Индии и Греции. Об этом сообщает Intelligence Online.

«24 канал» отмечает, что Mirage 2000, совершивший первый полет в 1978 году, представляет собой довольно устаревшую технологию. За все время было выпущено всего около 600 «Миражей». Канал подчеркивает, что эти истребители не могут сравниться с F-16 или другим французским самолетом, Rafale, по своим возможностям.

«США передумали и хотят победы Украины»

Оружие, поставляемое США и НАТО Украине, стало совершеннее и мощнее спустя год после начала украинского кризиса, пишет The Times. Раньше политика президента США Джо Байдена во всем определялась стремлением избежать риска перерастания локального конфликта в региональный или, что еще хуже, в прямую конфронтацию между Россией и НАТО.

Недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о договоренности разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии «подчеркнуло потенциальную опасность». Однако НАТО «стало смелее, несмотря на ядерные угрозы Москвы». Высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил газете, что власти США теперь хотят победы Украины и сохранения страной всех территорий, «но реалистичная оценка в том, что в ближайшее время этого не произойдет».

«Конец молдавского языка»

Парламент Молдавии принял в первом чтении закон, убирающий из Конституции упоминания о молдавском языке как государственном. Как пишет «Европейская правда», может показаться, что власти Молдавии собственноручно уничтожают родной язык, «но не стоит торопиться с выводами»: газета называет молдавский «искусственным» языком, «придуманным в СССР, чтобы разделить нацию на две части». В действительности румынский и молдавский язык - это одно и то же, а разница между румынским в Бухаресте и в Молдавии - «примерно такая, как между киевским и полтавским говорами», подчеркивает издание.

Если закон будет принят окончательно, из всех действующих законов и подзаконных актов Молдавии исключат термин «молдавский язык». А государственный праздник под названием Limba noastră («Наш язык»), который является выходным днем в стране, должен будет изменить свое название. Все термины, связанные с молдавским языком, закон обязывает заменить на «румынский язык», который приобретет статус государственного.

«Превосходные российские подлодки»

Российские подводные силы нового поколения хорошо обучены и используют самые современные средства, и эти силы представляют большую ценность для армии Китая - тренируясь с русскими и учась у них, китайцы значительно повышают свою готовность сражаться с ВМС США, пишет Washington Examiner.

Американский генерал Глен ВанХерк ранее заявил Конгрессу, что России, вероятно, потребуется всего пару лет, чтобы обеспечить постоянное развертывание подлодок проекта «Ясень» как в Тихом, так и в Атлантическом океанах. Эти лодки необычайно тихие и благодаря этому США и НАТО не удается их обнаружить, отмечает издание. Они способны нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» (как с обычными, так и с ядерными боеголовками) и крылатые ракеты «Калибр». Если бы такая подлодка незаметно подобралась к восточному побережью США, она могла бы нанести ядерный удар по Вашингтону, подчеркивает Washington Examiner. У США, в свою очередь, недостаточно ударных подлодок и они недостаточно быстро строят новые.

«Американцы должны бояться выборов-2024»

Автор The Hill Майра Адамс считает, что у американцев есть пять причин бояться президентских выборов 2024 года. По ее мнению, выборы могут быть омрачены «потенциально взрывоопасными обстоятельствами»: во-первых, распространением фейкового контента - на этот раз с активным использованием дипфейков, позволяющих реалистично подменять фото-, аудио- и видеоматериалы, к примеру, с участием кандидатов в президенты.