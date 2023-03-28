На Украине переименовали проспект Гагарина

Проспект Юрия Гагарина в Киеве переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка. Отмечается, что название улицы было выбрано путем рейтингового электронного голосования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Киевский городской совет. Присвоение проспекту имени Каденюка поддержали свыше 21 тысячи горожан.

Напомним, переименование улиц и демонтаж памятников на Украине начались в 2015 году. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в марте было переименовано 16 улиц города. В страны также был принят закон о декоммунизации, который предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР.