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52 минуты назад

Проспект Гагарина в Киеве переименовали в честь украинского космонавта Каденюка

ТК «Звезда»иещё 1

Проспект Юрия Гагарина в Киеве переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка. Отмечается, что название улицы было выбрано путем рейтингового электронного голосования.

На Украине переименовали проспект Гагарина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Киевский городской совет. Присвоение проспекту имени Каденюка поддержали свыше 21 тысячи горожан.

Напомним, переименование улиц и демонтаж памятников на Украине начались в 2015 году. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в марте было переименовано 16 улиц города. В страны также был принят закон о декоммунизации, который предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР.

В мире,Виталий Кличко,
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