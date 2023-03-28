Синод БПЦ призвал мировое сообщество защитить православие на Украине

Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) призывает мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник обращении Синода.

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"Белорусская православная церковь призывает мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на украинской земле как истинной Церкви Христовой, как гаранта мира и залога стабильности в украинском обществе", - говорится в обращении.

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Синод также призвал "к незамедлительному принятию мер, направленных на прекращение деструктивных заявлений и действий в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан, включая отмену решения о выселении насельников Свято-Успенской Киево-Печерской лавры с оставлением обители в юрисдикции Украинской православной церкви и принятия высшим руководством Украины соответствующих нормативных правовых актов".

"Мы также призываем власти Украины обеспечить неукоснительное соблюдение действующего украинского законодательства и международного права в отношении свободы совести и вероисповеданий, соблюдения законных прав и свобод человека", - говорится в обращении.

Недоумение скорбь

При этом в Синоде БПЦ отметили, что "действия властей Украины, планомерно осуществляемые против единственной в стране канонической православной церкви, вызывают недоумение и скорбь". При этом "особой болью в сердцах верующих отзываются посягательства" на общую для братских народов Белоруссии и Украины святыню - Киево-Печерскую лавру, являющуюся одним "из величайших духовных центров не только украинского, но и мирового православия".

В Синоде БПЦ указали на то, что "если Киево-Печерская лавра сегодня вновь лишится своих насельников, то это может повлечь за собой трагические духовно-нравственные и культурные последствия не только для православных верующих, но и для всего украинского общества".

"Реализация этого безумного замысла лишь обострит и без того сложную общественно-политическую ситуацию и межрелигиозные отношения внутри украинского государства. Она может послужить импульсом для нового этапа церковного раскола, начала осквернения святынь, поругания и разграбления православных храмов и монастырей, вследствие чего в обществе могут вспыхнуть беспорядки или даже открытое гражданское противостояние на почве религиозной нетерпимости", - подчеркнули в БПЦ.