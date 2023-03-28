Оппозиция Турции потребовала снять кандидатуру Эрдогана с выборов

В Турции три оппозиционные партии выступили с просьбой снять с президентской гонки кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее заявление было подано в Высшую избирательную комиссию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.

По мнению оппозиции, нынешний президент страны не имеет права баллотироваться, так как это противоречит конституции. Оппозиционеры подчеркивают, что текущий срок Эрдогана является вторым. Вместе с тем турецкие власти настаивают на том, что после проведенного референдума все президентские сроки обнулились.

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил ранее, что у Эрдогана нет никаких юридических преград для того, чтобы баллотироваться. После перехода страны к президентской форме правления текущий срок президента является первым. По мнению самого Эрдогана, оппозиция так действует так как просто боится проигрыша