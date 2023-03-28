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28 минут назад

Оппозиция Турции потребовала снять кандидатуру Эрдогана с выборов

Елена Прошина

В Турции три оппозиционные партии выступили с просьбой снять с президентской гонки кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее заявление было подано в Высшую избирательную комиссию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.

Оппозиция Турции потребовала снять кандидатуру Эрдогана с выборов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению оппозиции, нынешний президент страны не имеет права баллотироваться, так как это противоречит конституции. Оппозиционеры подчеркивают, что текущий срок Эрдогана является вторым. Вместе с тем турецкие власти настаивают на том, что после проведенного референдума все президентские сроки обнулились.

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг заявил ранее, что у Эрдогана нет никаких юридических преград для того, чтобы баллотироваться. После перехода страны к президентской форме правления текущий срок президента является первым. По мнению самого Эрдогана, оппозиция так действует так как просто боится проигрыша

27 марта в Турции завершилось выдвижение кандидатов на президентские выборы, которые состоятся 14 мая. В первом туре прочат победу Эрдогану, а также единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу.

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