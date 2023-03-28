В Иране рассмотрят законопроект о возможности выхода из ядерной сделки

Парламент Ирана рассмотрит законопроект, который предусматривает установление максимального срока для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил глава МИД республики Хоссейн Амир Абдоллахиан в интервью телеканалу «Аль-Джазира».