«Борьба далека от завершения»: СМИ о переносе судебной реформы и протестах в Израиле

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 27 марта объявил о решении отложить рассмотрение судебной реформы, которая привела к масштабным протестам. Западные СМИ отмечают, что борьба в стране далека от завершения, а в Европе начали отворачиваться от Израиля.

Протесты против судебной реформы идут в стране уже несколько месяцев, но в ночь на 27 марта они вспыхнули с новой силой из-за увольнения министра обороны Йоава Галанта, выступившего против реформы.

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Реформа дает правительству неограниченный контроль за назначениями судей Верховного суда и сокращает его полномочия.

Нетаньяху приостановил спорный план реформы «в попытке оттащить страну от края пропасти после массовых протестов и забастовок, потрясших Израиль», пишет The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что заявление Нетаньяху приветствовали некоторые лидеры оппозиции, заявившие о готовности к переговорам, а крупнейший в стране профсоюз отменил общенациональную забастовку, в результате которой были остановлены авиарейсы, закрыты банки и правительственные учреждения, а в больницах остались лишь дежурные бригады.

The Washington Post отмечает, что протесты раскололи страну, стравив либеральных светских израильтян и религиозно-консервативные группировки, но также нанесли ущерб отношениям Нетаньяху с другими странами. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил «серьезную озабоченность» по поводу судебной реформы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эти шаги противоречат «общей концепции демократии». А премьер-министр Великобритании Риши Сунак «подчеркнул важность отстаивания… демократических ценностей».

Британская газета The Guardian отмечает, что Нетаньяху приостановил судебную реформу, «но борьба еще далека от завершения»: компромисс грозит новыми выборами, если правительство рухнет из-за распрей (многие в правящей коалиции недовольны отступлением Нетаньяху).