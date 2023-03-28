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1 час назад

В Польше заявили о возможном визите Зеленского в Варшаву

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Польшу, подготовка поездки будет вестись тайно из соображений безопасности. Об этом заявил радио Wnet замглавы польского МИД Павел Яблоньский.

МИД Польши сообщил о возможном визите Зеленского
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

По его словам, заранее о визите объявлено не будет, однако он может состояться уже в ближайшее время.

При этом Павел Яблоньский обратил внимание на то, что сейчас идет активная дискуссия о будущем восстановлении Украины. Предлагается использовать такие же механизмы, какие применялись при восстановлении Европы после Второй мировой войны - новый «план Маршалла».

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После начала спецоперации Польша заняла активную антироссийскую позицию и начала поставки вооружения на Украину. При этом посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил о возможном вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Однако позднее посольство Польши во Франции заявило о неверном толковании СМИ и «вырванных из контекста» словах дипломата. В дипмиссии подчеркнули, что посол лишь предупредил о последствиях поражения Украины и возможности «втягивания Россией в войну Прибалтики и Польши».

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