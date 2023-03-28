МИД Польши сообщил о возможном визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Польшу, подготовка поездки будет вестись тайно из соображений безопасности. Об этом заявил радио Wnet замглавы польского МИД Павел Яблоньский.

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По его словам, заранее о визите объявлено не будет, однако он может состояться уже в ближайшее время.

При этом Павел Яблоньский обратил внимание на то, что сейчас идет активная дискуссия о будущем восстановлении Украины. Предлагается использовать такие же механизмы, какие применялись при восстановлении Европы после Второй мировой войны - новый «план Маршалла».

На Украине с 24 февраля 2022 года проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».