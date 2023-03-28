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36 минут назад

Трамп допустил «уничтожение» Украины в течение полутора лет

Никита Бородкин

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет. Как сообщает ТАСС, такой вариант возможен, если сторонам не удастся урегулировать конфликт.

По словам Трампа, кризис может быть не разрешен до выборов президента США в 2024 году, тогда как текущая политика администрации действующего лидера Джо Байдена грозит миру третьей мировой войной. Он добавил, что мог бы разрешить конфликт путем переговоров с участием президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

«Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути, потому что я не смогу воспользоваться этими переговорами, они не сработают», — отметил экс-президент.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что до выборов президента США еще полтора года и он не знает, что «может произойти за это время». По его мнению, конфликт должен прекратиться, поскольку «Украину уничтожают», и в результате кризиса от страны «ничего не останется».

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