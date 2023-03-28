Япония допустила усиление санкций против Белоруссии из-за ТЯО

Япония не исключает возможного усиления санкций против Минска в ответ на решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, ответные меры Токио намерен обсуждать с партнерами по Группе семи (G7). Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
"Что касается санкций в отношении Белоруссии, то на фоне ситуации вокруг Украины мы ввели индивидуальные санкции в отношении президента Александра Лукашенко и других официальных лиц, а также ограничили импорт и экспорт. Мы намерены и дальше реагировать надлежащим образом в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, намерена ли Япония ужесточать санкции против Белоруссии.
27 марта генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно также заявил, что Япония, как страна, подвергшаяся атомной бомбардировке США, считает неприемлемым и осуждает решение России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
В субботу, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия. Как сообщил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".