Япония допустила усиление санкций против Белоруссии из-за ТЯО

"Что касается санкций в отношении Белоруссии, то на фоне ситуации вокруг Украины мы ввели индивидуальные санкции в отношении президента Александра Лукашенко и других официальных лиц, а также ограничили импорт и экспорт. Мы намерены и дальше реагировать надлежащим образом в сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь с G7", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, намерена ли Япония ужесточать санкции против Белоруссии.