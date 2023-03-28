Си Цзиньпин: КНР намерена поддерживать диалог между Саудовской Аравией и Ираном

Председатель КНР Си Цзиньпин утверждает, что Китай будет продолжать поддерживать диалог Ирана и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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Цзиньпин во вторник, 28 марта, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Китайская сторона намерена продолжить поддерживать последующий процесс диалога между Саудовской Аравией и Ираном», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Другие подробности по взаимодействию Китая, Ирана и Саудовской Аравии не приводятся.

Известно, что Си Цзиньпин с 20 по 22 марта находился в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.