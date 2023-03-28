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37 минут назад

США оценили решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Lenta.ruиещё 2

В США заявили, что президент России Владимир Путин не блефует в планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Так оценил решение российского президента бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает The Hill.

Болтон оценил решение Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американский политик отметил, что Путин, скорее всего, блефовал ранее, когда пытался угрожать Вашингтону «ядерной саблей».

«Возможно, здесь он не блефует в том смысле, что он может на самом деле перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является отдельной проблемой», — высказался он.

При этом, по мнению Болтона, в военном плане это не будет иметь большого значения. Он напомнил о том, что в Калининградской области размещено большое количество российских ядерных ракет, беспилотников и других вооружений. «Возможности, которые Россия уже имеет в Калининградском анклаве, могут представлять наибольшую угрозу», — заключил он.

В мире,Политика,Джон Болтон,Владимир Путин,
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