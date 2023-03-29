Белый дом обвинил республиканцев в вооруженном насилии в стране

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала вооруженное насилие в США следствием нежелания республиканцев запрещать штурмовое оружие. Ее слова приводит РИА Новости.

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Жан-Пьер отметила, что за последний год американские школы и церкви превратились в смертельно опасные места.

«Нужно запретить штурмовое оружие», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь обратилась к республиканцам, поинтересовавшись, как они объяснят свою политику семьям погибших в частной школе в Нэшвилле.

«Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать», — заявила она.