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46 минут назад

Белый дом обвинил республиканцев в вооруженном насилии в стране

Lenta.ruиещё 1

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала вооруженное насилие в США следствием нежелания республиканцев запрещать штурмовое оружие. Ее слова приводит РИА Новости.

Белый дом обвинил республиканцев в вооруженном насилии в стране
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жан-Пьер отметила, что за последний год американские школы и церкви превратились в смертельно опасные места.

«Нужно запретить штурмовое оружие», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь обратилась к республиканцам, поинтересовавшись, как они объяснят свою политику семьям погибших в частной школе в Нэшвилле.

«Неприемлема позиция республиканцев о том, что ничего нельзя сделать», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в частной христианской школе в Нэшвилле произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, в том числе трое детей. Как рассказал шеф городской полиции Джон Дрейк, стрельбу устроила женщина-трансгендер.

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