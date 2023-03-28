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16 минут назад

Трамп призвал положить конец конфликту на Украине прямо сейчас

Lenta.ru

Бывший президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News призвал положить конец конфликту на Украине прямо сейчас.

Трамп предложил быстрое решение конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в настоящее время в Соединенных Штатах у власти находятся люди, «которые не знают, что они делают».

Политик снова повторил, что готов разрешить конфликт за сутки.

«Это будут очень простые переговоры, однако я не стану раскрывать, в чем они будут состоять, потому что в таком случае я не смогу реализовать свой план. Это никогда не сработает», — заявил он.

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Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства.

«Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявил тогда политик.

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