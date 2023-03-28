Мадуро обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине

"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим - провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", - сказал глава государства.