Мадуро: действия Запада по окружению РФ и эскалации конфликта на Украине очевидны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во время церемонии с участием посла Китая, что действия США и их союзников из Европы против России направлены на то, чтобы загнать РФ в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной, передает РИА Новости.
"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников, я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом, мы ясно видим - провокации против России, чтобы попытаться загнать ее в угол и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести ее на территорию России, а также довести эту войну до ядерного уровня", - сказал глава государства.
Он также указал, что в настоящее время зарождается новая глобальная геополитика, основанная на уважении между странами.
Ранее бывший советник Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джеймс Рикардс заявил, что единственная карта, которую США могут разыграть по Украине, может стать эскалация конфликта. До этого бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что попытка развалить Российскую Федерацию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров.