В США оценили союз России и Китая

Союз России и Китая — совершенно уникальное явление, подобного которому не было за всю историю человечества. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom, передает РИА Новости.

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«Сейчас между Россией и Китаем создан союз, которого не существовало за всю историю человечества», — заявил он.

Джонсон считает, что уникальность отношений между двумя государствами заключается во взаимном дополнении — Россия держит лидерство на сырьевом рынке, поставляя энергоресурсы и редкоземельные минералы в ряд крупных стран, а Китай смог стать «величайшей промышленной державой». Бывший разведчик добавил, что у России также довольно силен оборонный сектор.

В беседе с Judging Freedom Джонсон затронул тему неоднократных попыток Вашингтона препятствовать усилению сотрудничества Пекина и Москвы. В качестве примера он привел поездку президента США Ричарда Никсона в поднебесную в 1972 году. По его словам, она была организована с целью «вбить клин» между Китаем и СССР, однако его попытка не увенчалась успехом.