Полиция жестко разогнала митинг в Тель-Авиве

Полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать несанкционированный митинг против правительства в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.
Агентство напоминает, что стихийная акция протеста началась накануне вечером. На митинг вышли противники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его правительства и предложенной ими судебной реформы. Акция прошла на востоке Тель-Авива неподалеку от правительственных зданий.
Полиции удалось разогнать первую группу участников протеста водометами, однако часть митингующих затем вернулась на улицу. Они разожгли несколько больших костров на проезжей части и стали скандировать лозунги против правительства. Возгорание затем ликвидировали пожарные службы.