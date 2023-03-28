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45 минут назад

Полиция жестко разогнала митинг в Тель-Авиве

Елена Прошина

Полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать несанкционированный митинг против правительства в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.

Полиция жестко разогнала митинг в Тель-Авиве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что стихийная акция протеста началась накануне вечером. На митинг вышли противники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его правительства и предложенной ими судебной реформы. Акция прошла на востоке Тель-Авива неподалеку от правительственных зданий.

Полиции удалось разогнать первую группу участников протеста водометами, однако часть митингующих затем вернулась на улицу. Они разожгли несколько больших костров на проезжей части и стали скандировать лозунги против правительства. Возгорание затем ликвидировали пожарные службы.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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