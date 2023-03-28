В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Додон поспорил с Санду

Елена Прошина

С геополитической точки зрения Молдавии гораздо выгоднее быть ближе к евразийскому вектору. Такое мнение выразил бывший президент страны Игорь Додон, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал N4.

Додон поспорил с Санду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не оправдывают возложенных на них надежд в отношении развития страны. Она представила общественности планы по вступлению Молдавии в Европейский союз до 2030 года.

Додон прокомментировал ее заявление и выразил уверенность, что вскоре на смену однополярному миру придет многополярный. Он подчеркнул, что сегодня БРИКС постепенно снижает свою зависимость от доллара, поэтому Молдавия должна подумать о возможных экономических последствиях.

«С экономической точки зрения, у нас больше шансов выжить, сохранить свою независимость, если мы будем ближе к Востоку», — считает Додон.

Агентство утверждает, что большинство жителей Молдавии одобряют сохранение политических, экономических и культурных связей с Россией, о чем свидетельствуют результаты социального опроса, опубликованные Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики в середине марта. Опрос также показал, что более половины жителей Молдавии против выхода страны из СНГ.

В мире,Майя Санду,Игорь Додон,БРИКС,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий