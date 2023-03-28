Додон поспорил с Санду

С геополитической точки зрения Молдавии гораздо выгоднее быть ближе к евразийскому вектору. Такое мнение выразил бывший президент страны Игорь Додон, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал N4.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не оправдывают возложенных на них надежд в отношении развития страны. Она представила общественности планы по вступлению Молдавии в Европейский союз до 2030 года.

Додон прокомментировал ее заявление и выразил уверенность, что вскоре на смену однополярному миру придет многополярный. Он подчеркнул, что сегодня БРИКС постепенно снижает свою зависимость от доллара, поэтому Молдавия должна подумать о возможных экономических последствиях.

«С экономической точки зрения, у нас больше шансов выжить, сохранить свою независимость, если мы будем ближе к Востоку», — считает Додон.