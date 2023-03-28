С геополитической точки зрения Молдавии гораздо выгоднее быть ближе к евразийскому вектору. Такое мнение выразил бывший президент страны Игорь Додон, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал N4.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не оправдывают возложенных на них надежд в отношении развития страны. Она представила общественности планы по вступлению Молдавии в Европейский союз до 2030 года.
Додон прокомментировал ее заявление и выразил уверенность, что вскоре на смену однополярному миру придет многополярный. Он подчеркнул, что сегодня БРИКС постепенно снижает свою зависимость от доллара, поэтому Молдавия должна подумать о возможных экономических последствиях.
«С экономической точки зрения, у нас больше шансов выжить, сохранить свою независимость, если мы будем ближе к Востоку», — считает Додон.
Агентство утверждает, что большинство жителей Молдавии одобряют сохранение политических, экономических и культурных связей с Россией, о чем свидетельствуют результаты социального опроса, опубликованные Институтом маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики в середине марта. Опрос также показал, что более половины жителей Молдавии против выхода страны из СНГ.